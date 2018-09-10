San Antonio police holding asset auction Thursday

SAN ANTONIO (KTSA News) — Need to get some early Christmas shopping done? The San Antonio Police Department is offering some deals.
The department is holding an asset seizure auction Thursday.
The list of items for sale include yard equipment, video game consoles, televisions, motorcycle helmets, and apparel.
The auction is cash only and as-is. Viewing begins at 5:30 p.m. and the auction starts at 6:30 p.m. Thursday at the VFW Post No. 8196.
Items available
|ITEM
|DESCRIPTION
|68451
|CRAFTSMAN 7.25 HP MOWER; SN# 043012
|68452
|GIBSON 2.5 TON AC COMPRESSOR SN# JSF141106055
|68453
|WACKER NEUSON GENERATOR; MDL# GP56000; SN# 520002429101676
|68454
|GRACO MAGNUM PRO X9 PAINT SPRAYER
|68455
|DEWALT 4.5 GAL COMPRESSOR; MDL# D5546; NO SER REMOVED
|68456
|HUSQVARNA PRESSURE WASHER ; MDL# 020490; SN# 101982640
|68457
|DEWALT 3500 PSI PRESSURE WASHER; SN# DS353218084
|68458
|STEEL CRAFT 13 GAL AIR TANK; SN# 0712
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|8 GAL CAMPBELL HAUSFELD AIR COMPRESSOR; SN# J052017-1740971
|68460
|RED BACKPACK CONTAINING ASSORTED TOOLS
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|CHEFSTYLE ROASTER OVEN; NIB
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|BEATS WIRELESS HEADPHONES
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|POULON 16″ GAS CHAINSAW; SN# 16263N200212- 4
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|MAKITA 18V DRILL IN CASE AND 18V LXT BRUSHLESS CORDLESS DRILL COMBO (NIB)
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|ECHO GAS WEED EATER
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|HDX PORTABLE HALOGEN LIGHT AND STORMCAT 6.5 AMP PORTABLE GENERATOR
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|MILWAUKEE HAMMER DRILL COMBO SET NIB; MCCULLOUGH CHAIN SAW
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|ECHO GAS BLOWER; NIB
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|BOSTITCH 150 PSI AIR COMPRESSOR; SN# 132763
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|12″ COBALT TABLE SAW
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|PORTER CABLE BAG W/ ASSORTED POWER TOOLS
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|STUBBORN ELECTRIC FENCE NIB
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|FRAMED DUNCAN JERSEY
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|MONSTER JAM GRAVE DIGGER REMOTE CONTROLLED TRUCK
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|DEWALT 5 TOOL COMBO KIT
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|STIHL MS170 CHAINSAW
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|HONDA PRESSURE WASHER
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|DEWALT COMPOUND MITER SAW
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|HUFFY MOTORIZED BIKE
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|LG 55″ TV; SN#301RMUY54062
|68481
|RYOBI TABLE SAW
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|BOSE SPEAKER BOX; SN# 06944895271019DAE
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|4 PAIR ALDO WOMEN’S SHOES
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|BEATS; BLUETOOTH, WIRELESS HEADPHONES
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|PLAYSTATION 4; SN# MC860367053; 2 CONTROLLERS; EARPHONES; ASST GAMES
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|VOYAGER PLASTIC TOOLBOX WITH ASSORTED POWER TOOLS
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|COBALT TOOLBOX WITH ASSORTED HAND TOOLS
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|8 MOTORCYCLE HELMETS
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|CRAFTSMAN DRILL BIT SET AND DIE SET
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|CHICAGO ELECTRIC WELDING MACHINE; SN# 68887
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|4 BMW 20″ M WHEELS
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|GENERAC GENERATOR; MDL# GP3300; SN# 4702330616
|68493
|CHAMPION GENERATOR; MDL# 66534
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|4- 22″ CHROME RIMS
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|CASE OF CYCO FERTILIZER
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|PELICAN CASE
|68497
|PELICAN CASE
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|PELICAN CASE
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|3 PAIR NIKE ATHLETIC SHOES
|68500
|2 PAIR ATHLETIC SHOES ( JORDAN, DURANT)
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|COLLECTORS COINS AND BILLS
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|2 PAIR KANYE WEST ( ADULT AND CHILD) WHITE ATHLETIC SHOES
|68503
|2 PAIR KANYE WEST ( ADULT) ATHLETIC SHOES
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|VIZIO 55″ TV; SN# TTC7UCBS2455120
|68505
|VIZIO 55″ TV ; SN# LWZ2V1PT1200099
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|XBOX ONE SN# 325087364148; W/ 1 CONTROLLER
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|SIRUI LIVE GEAR CAMERA VEST/ TRIPOD
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|JACK DANIELS HELMET AND DUNCAN JERSEY
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|NFL OWENS JERSEY
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|NFL KAEPERNICK JERSEY
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|CANNONDALE BIKE; SN# TM12124
|68512
|AIRBORNE BIKE ; SN# BR06L37316
|68513
|LG 55″ TV; SN# 103RMNE11583
|68514
|3 TON PITTSBURGH FLOOR JACK
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|MURRAY 4.5 HP 22″LAWNMOWER; SN# 020114M018687
|68516
|RAZOR HOVER TRAX 2.0
|68517
|LOUIS VUITTON PURSE AND WALLET
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|ROCKWORTH 4 GAL AIR COMPRESSOR; SN# 10617
|68519
|MICHAEL KORS JACKET (NEW WITH TAG)
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|SMART BALANCE WHEEL
|68521
|2 BLACK BOXES WITH COLLECTOR COINS
|68522
|RING STICK UP CAM
|68523
|GUCCI WALLET
|68524
|PLAYSTATION 4; SN# MD612548815; 1 CONTROLLERS; 3 ASST GAMES
|68525
|TIMBERLAND BOOTS
|68526
|LG 60″ TV; SN# 312RMWV1E385
|68527
|RAZOR HOVER TRAX 2.0
|68528
|NFL PRESCOTT JERSEY
|68529
|NFL BRYANT MILITARY APPRECIATION JERSEY
|68530
|NBA ALDRIDGE JERSEY
|68531
|GOLD COLORED NECKLACE MARKED 750; 24″; 109 GRAMS
|68532
|GOLD COLORED BRACELET MARKED 18K; 8″; 121.8 GRAMS
|68533
|BLACK INVICTA WATCH
|68534
|BLACK AND SILVER INVICTA WATCH
|68535
|BLACK SHARK WATCH
|68536
|GOLD COLORED “A” PENDANT MARKED 18K; 5G W/ GOLD COLORED NECKLACE MARKED 750; SILVER COLORED RING W/ 3 CLEAR STONES + DIA 4 GRAMS
|68537
|GUCCI MEN’S WATCH
|68538
|GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 30″; 104.5 GRAMS
|68539
|GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 22″; 25 GRAMS
|68540
|GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 24″; 38.8 GRAMS
|68541
|2 PAIR GOLD COLORED SHRIMP EARRINGS MARKED 10K; 27.7 GRAMS
|68542
|GOLD COLORED RING MARKED 10K; W/ CLEAR STONES + DIA; 12.3 GRAMS
|68543
|GOLD COLORED BRACELET MARKED 10K; 8″; 31.8 GRAMS
|68544
|GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 24″; + DIA; 35.7 GRAMS
|68545
|GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 26″; 43.7 GRAMS
|68546
|GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 16″; 18.4 GRAMS
|68547
|GOLD COLORED NECKLACE; 10 GR W/ “ANGEL” PENDANT AND GOLD COLORED TEXAS RING; 6.7 GRAMS; MARKED 10K
|68548
|GOLD COLORED BRACELET; 8″ MARKED 10K; 29.7 GRAMS
|68549
|MICHAEL KORS WATCH AND SWISS ARMY WATCH
|68550
|OMEGA SEAMASTER/ SPEEDMASTER WATCH