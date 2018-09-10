San Antonio police holding asset auction Thursday
By Dennis Foley
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Sep 10, 2018 @ 4:29 PM
Photo: San Antonio Police Department

SAN ANTONIO (KTSA News) — Need to get some early Christmas shopping done? The San Antonio Police Department is offering some deals.

The department is holding an asset seizure auction Thursday.

The list of items for sale include yard equipment, video game consoles, televisions, motorcycle helmets, and apparel.

The auction is cash only and as-is.  Viewing begins at 5:30 p.m. and the auction starts at 6:30 p.m. Thursday at the VFW Post No. 8196.

Items available

ITEM DESCRIPTION
68451 CRAFTSMAN 7.25 HP MOWER; SN# 043012
68452 GIBSON 2.5 TON AC COMPRESSOR SN# JSF141106055
68453 WACKER NEUSON GENERATOR; MDL# GP56000; SN# 520002429101676
68454 GRACO MAGNUM PRO X9 PAINT SPRAYER
68455 DEWALT 4.5 GAL COMPRESSOR; MDL# D5546; NO SER REMOVED
68456 HUSQVARNA PRESSURE WASHER ; MDL# 020490; SN# 101982640
68457 DEWALT 3500 PSI PRESSURE WASHER; SN# DS353218084
68458 STEEL CRAFT 13 GAL AIR TANK; SN# 0712
68459 8 GAL CAMPBELL HAUSFELD AIR COMPRESSOR; SN# J052017-1740971
68460 RED BACKPACK CONTAINING ASSORTED TOOLS
68461 CHEFSTYLE ROASTER OVEN; NIB
68462 BEATS WIRELESS HEADPHONES
68463 POULON 16″ GAS CHAINSAW; SN# 16263N200212- 4
68464 MAKITA 18V DRILL IN CASE AND 18V LXT BRUSHLESS CORDLESS DRILL COMBO (NIB)
68465 ECHO GAS WEED EATER
68466 HDX PORTABLE HALOGEN LIGHT AND STORMCAT 6.5 AMP PORTABLE GENERATOR
68467 MILWAUKEE HAMMER DRILL COMBO SET NIB; MCCULLOUGH CHAIN SAW
68468 ECHO GAS BLOWER; NIB
68469 BOSTITCH 150 PSI AIR COMPRESSOR; SN# 132763
68470 12″ COBALT TABLE SAW
68471 PORTER CABLE BAG W/ ASSORTED POWER TOOLS
68472 STUBBORN ELECTRIC FENCE NIB
68473 FRAMED DUNCAN JERSEY
68474 MONSTER JAM GRAVE DIGGER REMOTE CONTROLLED TRUCK
68475 DEWALT 5 TOOL COMBO KIT
68476 STIHL MS170 CHAINSAW
68477 HONDA PRESSURE WASHER
68478 DEWALT COMPOUND MITER SAW
68479 HUFFY MOTORIZED BIKE
68480 LG 55″ TV; SN#301RMUY54062
68481 RYOBI TABLE SAW
68482 BOSE SPEAKER BOX; SN# 06944895271019DAE
68483 4 PAIR ALDO WOMEN’S SHOES
68484 BEATS; BLUETOOTH, WIRELESS HEADPHONES
68485 PLAYSTATION 4; SN# MC860367053; 2 CONTROLLERS; EARPHONES; ASST GAMES
68486 VOYAGER PLASTIC TOOLBOX WITH ASSORTED POWER TOOLS
68487 COBALT TOOLBOX WITH ASSORTED HAND TOOLS
68488 8 MOTORCYCLE HELMETS
68489 CRAFTSMAN DRILL BIT SET AND DIE SET
68490 CHICAGO ELECTRIC WELDING MACHINE; SN# 68887
68491 4 BMW 20″ M WHEELS
68492 GENERAC GENERATOR; MDL# GP3300; SN# 4702330616
68493 CHAMPION GENERATOR; MDL# 66534
68494 4- 22″ CHROME RIMS
68495 CASE OF CYCO FERTILIZER
68496 PELICAN CASE
68497 PELICAN CASE
68498 PELICAN CASE
68499 3 PAIR NIKE ATHLETIC SHOES
68500 2 PAIR ATHLETIC SHOES ( JORDAN, DURANT)
68501 COLLECTORS COINS AND BILLS
68502 2 PAIR KANYE WEST ( ADULT AND CHILD) WHITE ATHLETIC SHOES
68503 2 PAIR KANYE WEST ( ADULT) ATHLETIC SHOES
68504 VIZIO 55″ TV; SN# TTC7UCBS2455120
68505 VIZIO 55″ TV ; SN# LWZ2V1PT1200099
68506 XBOX ONE SN# 325087364148; W/ 1 CONTROLLER
68507 SIRUI LIVE GEAR CAMERA VEST/ TRIPOD
68508 JACK DANIELS HELMET AND DUNCAN JERSEY
68509 NFL OWENS JERSEY
68510 NFL KAEPERNICK JERSEY
68511 CANNONDALE BIKE; SN# TM12124
68512 AIRBORNE BIKE ; SN# BR06L37316
68513 LG 55″ TV; SN# 103RMNE11583
68514 3 TON PITTSBURGH FLOOR JACK
68515 MURRAY 4.5 HP 22″LAWNMOWER; SN# 020114M018687
68516 RAZOR HOVER TRAX 2.0
68517 LOUIS VUITTON PURSE AND WALLET
68518 ROCKWORTH 4 GAL AIR COMPRESSOR; SN# 10617
68519 MICHAEL KORS JACKET (NEW WITH TAG)
68520 SMART BALANCE WHEEL
68521 2 BLACK BOXES WITH COLLECTOR COINS
68522 RING STICK UP CAM
68523 GUCCI WALLET
68524 PLAYSTATION 4; SN# MD612548815; 1 CONTROLLERS; 3 ASST GAMES
68525 TIMBERLAND BOOTS
68526 LG 60″ TV; SN# 312RMWV1E385
68527 RAZOR HOVER TRAX 2.0
68528 NFL PRESCOTT JERSEY
68529 NFL BRYANT MILITARY APPRECIATION JERSEY
68530 NBA ALDRIDGE JERSEY
68531 GOLD COLORED NECKLACE MARKED 750; 24″; 109 GRAMS
68532 GOLD COLORED BRACELET MARKED 18K; 8″; 121.8 GRAMS
68533 BLACK INVICTA WATCH
68534 BLACK AND SILVER INVICTA WATCH
68535 BLACK SHARK WATCH
68536 GOLD COLORED “A” PENDANT MARKED 18K; 5G W/ GOLD COLORED NECKLACE MARKED 750; SILVER COLORED RING W/ 3 CLEAR STONES + DIA 4 GRAMS
68537 GUCCI MEN’S WATCH
68538 GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 30″; 104.5 GRAMS
68539 GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 22″; 25 GRAMS
68540 GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 24″; 38.8 GRAMS
68541 2 PAIR GOLD COLORED SHRIMP EARRINGS MARKED 10K; 27.7 GRAMS
68542 GOLD COLORED RING MARKED 10K; W/ CLEAR STONES + DIA; 12.3 GRAMS
68543 GOLD COLORED BRACELET MARKED 10K; 8″; 31.8 GRAMS
68544 GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 24″; + DIA; 35.7 GRAMS
68545 GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 26″; 43.7 GRAMS
68546 GOLD COLORED NECKLACE; MARKED 10K; 16″; 18.4 GRAMS
68547 GOLD COLORED NECKLACE; 10 GR W/ “ANGEL” PENDANT AND GOLD COLORED TEXAS RING; 6.7 GRAMS; MARKED 10K
68548 GOLD COLORED BRACELET; 8″ MARKED 10K; 29.7 GRAMS
68549 MICHAEL KORS WATCH AND SWISS ARMY WATCH
68550 OMEGA SEAMASTER/ SPEEDMASTER WATCH
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